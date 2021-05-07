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В Белоруссии разработали свою вакцину от коронавируса

14:59, 07 мая, 2021
Андрей Поносов
В Белоруссии разработали свою вакцину от коронавируса
14:59, 07 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Лукашенко\n#коронавирус\n#вакцинация\n#профилактика\n#Белоруссия
Фото: pixabay.com
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Лукашенко заявил, что препарат могут применить против будущих штаммов COVID-19.

Минск. Беларусь. В Белоруссии разработали собственную вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами, передает информагенство БелТА.

Лукашенко напомнил о критике, звучавшей в адрес его распоряжения о производстве вакцины от COVID-19 в Беларуси, и отметил успех местных специалистов. "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. <…> Как врачи называют, живую вакцину", - сообщил глава республики. Александр Лукашенко подчеркнул: нет гарантий, что существующие вакцины в будущем помогут от новых мутаций вируса. "…Завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал глава государства.

14:59, 07 мая, 2021
Андрей Поносов
15
0
#Лукашенко\n#коронавирус\n#вакцинация\n#профилактика\n#Белоруссия