В Белоруссии разработали свою вакцину от коронавируса

Лукашенко заявил, что препарат могут применить против будущих штаммов COVID-19.

Минск. Беларусь. В Белоруссии разработали собственную вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами, передает информагенство БелТА.

Лукашенко напомнил о критике, звучавшей в адрес его распоряжения о производстве вакцины от COVID-19 в Беларуси, и отметил успех местных специалистов. "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. <…> Как врачи называют, живую вакцину", - сообщил глава республики. Александр Лукашенко подчеркнул: нет гарантий, что существующие вакцины в будущем помогут от новых мутаций вируса. "…Завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал глава государства.