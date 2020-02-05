Плавучий госпиталь: в Гонконге объявили карантин на круизном лайнере с 1,8 тыс пассажиров

У десятков матросов замечены симптомы респираторно-вирусной инфекции.
Гонконг. КНР. 1,8 тыс. пассажиров и команду круизного лайнера World Dream проверяют на коронавирус в Гонконге. Им нельзя сходить на берег до снятия карантина, пишет «Интерфакс» со ссылкой на азиатские СМИ.
Отмечается, что судно принадлежит компании Genting Cruise Lines, почти 90% его пассажиров - жители Гонконга. Тревогу у медиков вызвали жалобы десятков членов экипажа на температуру, кашель и боли в горле.
Ранее судну World Dream не разрешили зайти в порт города Гаосюн на юго-западе Тайваня.
Добавим, по последним данным, в Китае коронавирусной инфекцией заразилось более 24 тыс. человек. Умерли 490 пациентов.