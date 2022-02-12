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Москва стала вторым городом в мире с самыми загруженными дорогами

12:05, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Москва стала вторым городом в мире с самыми загруженными дорогами
12:05, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
46
0
#Москва\n#Россия\n#пробки\n#водители\n#время\n#рейтинг
Фото: twenty20.com
46
0

В первую десятку рейтинга вошли 3 российских города.

Москва. Столица России заняла 2 место в мире по загруженности автодорог в 2021 году. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на сайт компании TomTom.

Норвежская компания TomTom, создающая навигационные системы, провела исследование загруженности дорог в разных городах мира. Первое место в рейтинге занял Стамбул, где в среднем каждый водитель потерял в пробках 142 часа.

Московские водители в прошлом году провели в пробках 140 часов. Самое тяжелое для них время было по четвергам с 18:00 до 19:00.

А 12 февраля 2021 года стал самым загруженным днем в году из-за сильного снегопада.

Третье место в рейтинге занял Киев. Его жители в среднем тратили на заторы 128 часов.

Седьмое место занял еще один город России — Санкт-Петербург, где водители простояли в пробках около 115 часов, а девятое — Новосибирск со 110 часами в пробках.

12:05, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
46
0
#Москва\n#Россия\n#пробки\n#водители\n#время\n#рейтинг