Москва стала вторым городом в мире с самыми загруженными дорогами

Москва. Столица России заняла 2 место в мире по загруженности автодорог в 2021 году. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на сайт компании TomTom.

Норвежская компания TomTom, создающая навигационные системы, провела исследование загруженности дорог в разных городах мира. Первое место в рейтинге занял Стамбул, где в среднем каждый водитель потерял в пробках 142 часа.

Московские водители в прошлом году провели в пробках 140 часов. Самое тяжелое для них время было по четвергам с 18:00 до 19:00.

А 12 февраля 2021 года стал самым загруженным днем в году из-за сильного снегопада.

Третье место в рейтинге занял Киев. Его жители в среднем тратили на заторы 128 часов.

Седьмое место занял еще один город России — Санкт-Петербург, где водители простояли в пробках около 115 часов, а девятое — Новосибирск со 110 часами в пробках.