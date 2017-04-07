В Эстонии дети сдадут Тотальный диктант с помощью Lego

В Таллине впервые состоится Bricks-экзамен.

Таллин. Эстония. В Таллине дети «напишут» Тотальный диктант с помощью конструктора Lego. Формат Bricks-диктанта разработала эстонский методист Наталья Иванищева, сообщает «Лайф». Он был создан для повышения грамотности среди детей.

Данная методика способствует развитию мелкой моторики рук, логики, внимания, памяти, реакции, пространственного мышления и фонематического восприятия. На сегодняшний день занятия в таком формате проходят в крупнейшей школе робототехники и лего-конструирования в Эстонии.

Детский диктант проведут среди малышей в возрасте 5-8 лет в течение 15 минут. Каждый ребенок получит инструкцию, набор кубиков и чистую пластину. Затем экзаменующий даст задание, которое дети должны будут выполнить на своих пластинах.

Международная общеобразовательная акция «Тотальный диктант – 2017» состоится 8 апреля. Его напишут жители 734 городов в 69 странах. Автором текста выбрали русского писателя, сценариста, доктора исторических наук Леонида Юзефовича.