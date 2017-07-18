Солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в Минске

В связи с этим концерт знаменитой группы был отменен.

Минск. Белоруссия. Фронтмен знаменитой группы Depeche Mode Дэйв Гаан попал в больницу в Минске. В связи с госпитализацией солиста концерт музыкального коллектива пришлось отменить, пишет телеканал НТВ.

По предварительным данным, у Гаана диагностировано кишечное расстройство. Пока более подробной информации о состоянии его здоровья не поступало.

Помимо этого члены коллектива на своей официальной странице в Facebook опубликовали пост с извинениями перед поклонниками, в котором попросили следить за информацией либо о переносе шоу, либо о возмещении потраченных средств.

«Мы с сожалением объявляем, что из-за болезни члена группы Depeche Mode не сможет выступать сегодня вечером в Минске, Беларусь. В настоящее время мы просматриваем все варианты, чтобы перенести это шоу. Мы надеемся, что сможем обновить эту информацию в течение следующей недели. Мы просим всех поклонников, купивших билеты на сегодняшнее шоу, следить за дополнительной информацией о переносе шоу и / или возмещении. Наши извинения перед всеми поклонниками группы в Минске, и мы благодарим вас за ваше понимание и терпение» - говорится в сообщении.

Напомним, культовая британская группа Depeche Mode находится в мировом турне Global Spirit Tour, организованном в поддержку недавно вышедшего альбома Spirit.