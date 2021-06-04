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Дания отказала Польше в строительстве газопровода, конкурирующего с Северным потоком-2

10:21, 04 июня, 2021
Евгений Кандаков
Дания отказала Польше в строительстве газопровода, конкурирующего с Северным потоком-2
10:21, 04 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#Дания\n#Польша\n#Норвегия\n#ресурсы\n#энергетика\n#бизнес\n#экология\n#газ
Фото: nord-stream2.com
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Власти королевства сослались на возможный ущерб природе Балтики.

Копенгаген. Дания. Разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был перекачивать голубое топливо из Норвегии в Польшу, отозвано. Об этом заявили в Апелляционном совете по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании, пишет РБК.

Строить газопровод по дну Балтийского моря в датских водах разрешило в 2019 году Агентство по охране окружающей среды королевства. Однако теперь экологи пришли к выводу, что не все вопросы о защите природы на тот момент были достаточно изучены.

Газопровод длиной 230 км Baltic Pipe («Балтийская труба») власти Польши планировали построить в качестве альтернативы «Северному потоку-2». Он должен был поставлять газ из Норвегии в Польшу и другие страны Европы через Балтийское море. Плановая мощность газопровода - до 10 млрд кубометров в год, стоимость строительства - 1,6-2,1 млрд евро.

10:21, 04 июня, 2021
Евгений Кандаков
112
0
#Дания\n#Польша\n#Норвегия\n#ресурсы\n#энергетика\n#бизнес\n#экология\n#газ