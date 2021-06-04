Дания отказала Польше в строительстве газопровода, конкурирующего с Северным потоком-2

Власти королевства сослались на возможный ущерб природе Балтики.



Копенгаген. Дания. Разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был перекачивать голубое топливо из Норвегии в Польшу, отозвано. Об этом заявили в Апелляционном совете по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании, пишет РБК.

Строить газопровод по дну Балтийского моря в датских водах разрешило в 2019 году Агентство по охране окружающей среды королевства. Однако теперь экологи пришли к выводу, что не все вопросы о защите природы на тот момент были достаточно изучены.

Газопровод длиной 230 км Baltic Pipe («Балтийская труба») власти Польши планировали построить в качестве альтернативы «Северному потоку-2». Он должен был поставлять газ из Норвегии в Польшу и другие страны Европы через Балтийское море. Плановая мощность газопровода - до 10 млрд кубометров в год, стоимость строительства - 1,6-2,1 млрд евро.