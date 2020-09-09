Польша предложит Германии свой аналог «Северного потока - 2»

Альтернативой может послужить строящийся газопровод Baltic Pipe, заявили в Варшаве.



Варшава. Польша. В Польше назвали альтернативу проекту «Северный поток - 2». Вместо российского газопровода, Германия может использовать норвежско-польский Baltic Pipe, заявил в телевизионном эфире пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, пишет RT.

Мюллер обосновал это европейской солидарностью и отметил, что «Северный поток - 2» опасен для энергетической безопасности Германии.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с RT предложил рассматривать эту идею как следствие антироссийской политики польских властей, которые ведут свою геополитическую игру и пытаются оказаться в центре европейской политики. Газа для снабжения немецкой промышленности у Варшавы нет, добавил сенатор.

Ранее в Кремле отмечали, что не видят рисков блокировки «Северного потока - 2».

Baltic Pipe призван поставлять газ из Норвегии в Польшу и другие страны через Данию и Балтийское море. Планируемая мощность - до 10 млрд кубометров в год. Стоимость строительства оценивают в 1,6-2,1 млрд евро, завершение работ ожидается в 2022 году.

Реализация «Северного потока – 2» в полном объеме даст Европе дополнительные 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод от российского побережья Балтики до Германии почти готов, но часть компаний, участвовавших в проекте, отказалась от продолжения, опасаясь американских санкций. У России есть свои суда-трубоукладчики, они прибыли к месту проведения работ. Но пока из-за политической нестабильности завершение объекта приостановлено.