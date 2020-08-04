Черногория готова принимать туристов из России

Нашим гражданам разрешили въезжать беспрепятственно.



Подгорица. Черногория. Власти Черногории позволили россиянам посещать их страну безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

Такое предложение выдвинуло Национальное координационное управление по инфекционным заболеваниям Черногории на заседании Оперативного штаба туриндустрии страны. Россию внесут в так называемый «зеленый список». В него сейчас входят 11 стран Евросоюза, а также Норвегия и Швейцария. Граждане этих государств могут посещать Черногорию свободно, не предоставляя медицинских справок.

Кроме России, в «зеленый список» включили также Азербайджан.

В «желтом списке» - Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Израиль, Канада и Сингапур. У туристов оттуда просят предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за двое суток до приезда.

Отмечается, что туристическая отрасль Черногории терпит катастрофические убытки: отдыхающих в страну прибывает на 90% меньше, чем обычно в это время.

Напомним, с августа Россия возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 прямое авиасообщение с тремя государствами – Турцией, Великобританией и Танзанией. Черногории в этом списке пока нет, а значит, россиянам придется добираться до балканской страны транзитом. Кроме того, поехать на отдых можно в Абхазию. Для посещения кавказской республики требуется справка об отсутствии коронавируса, полученная не более чем за 3 суток до прибытия.