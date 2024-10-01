В конце октября россиянам предстоит отработать шестидневку

Москва. Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в октябре. Она начнется в понедельник, 28 октября, и завершится в субботу, 2 ноября, пишет «Российская газета».

Причина – в переносе выходного дня со 2 ноября на 30 апреля 2024 года. Благодаря этому нерабочими днями были 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Кстати, рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным. После этого можно будет отдохнуть 3 и 4 ноября, а заодно отметить День народного единства, который в этом году придется на понедельник.