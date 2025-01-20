Врач-невролог поделилась практическими советами по улучшению качества сна

Ижевск. Удмуртия. Старший преподаватель кафедры анатомии человека СибГМУ, врач-невролог Янжима Шаглаева поделилась практическими советами по улучшению качества сна.

Для начала необходимо установить чёткий режим отхода ко сну и пробуждения. Рекомендуется засыпать и просыпаться в одно и то же время, желательно ложиться спать около 22:00. Если это невозможно, старайтесь лечь хотя бы до полуночи.

Также следует подготовить оптимальные условия для сна. Комната должна быть темной, тихой и удобной. Перед сном полезно проветрить помещение.

На качестве сна положительно сказываются регулярные физические нагрузки, сжигающие накопленную и неизрасходованную за день энергию.

«Питайтесь правильно. Избегайте переедания перед сном и не ложитесь спать голодными. Важно следить за рационом, чтобы он не был богат углеводами и сахарами, что может вызвать усталость. Установите ритуалы подготовки ко сну, такие как умывание или чтение книги, чтобы настроить себя на отдых», — поделилась эксперт.

Кроме того, следует избавиться от ряда привычек, усложняющих засыпание и в целом негативно сказывающихся на качестве сна. Шаглаева особенно выделила использование гаджетов перед сном, так как они мешают расслабиться. Также не стоит поддаваться лишним переживаниям о нехватке сна/предстоящих делах/размышлений о будущем.

Катастрофизация ситуации: излишние переживания о недостатке сна могут усугубить проблему. Лучше воспринимать день без акцента на недосып.

Если заснуть не получается, то Янжима Шаглаева советует проводить мышечную релаксацию, напрягая и расслабляя группы мышц. Если не удается заснуть более 15-20 минут, лучше встать и заняться спокойной деятельностью вне кровати, а затем снова попытаться уснуть. Также может помочь смена места сна.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить качество сна и общее самочувствие.