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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии на организацию отдыха детей в 2025 году выделено 500 млн рублей

16:10, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии на организацию отдыха детей в 2025 году выделено 500 млн рублей
16:10, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Удмуртия\n#отдых\n#детский лагерь
Источник фото: ИА «Сусанин»
134
0

Это на 80 млн больше, чем в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии на организацию летнего отдыха детей из республиканского бюджета выделено 494,762 млн рублей. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии. 

Сумма, выделенная в этом году, на 81 млн рублей больше, чем в прошлом. Деньги направят на укрепление материально-технической базы лагерей и индексацию стоимости путевок с учетом инфляции.

В регионе уже начали готовиться к летней оздоровительной кампании. В 2024 году в Удмуртии работало более 500 лагерей с дневным пребыванием и санаториев. Планируется, что все они также продолжат свою работу в текущем году.

Во время заседания межведомственной комиссии участники обсудили, что в программы лагерей нужно включить мероприятия, направленные на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание детей. А также обсуждалось, что детям следует лучше познакомиться с историей, культурой и природой Удмуртии.

Напомним, что в Ижевске на организацию отдыха детей в 2025 году направят 80 млн рублей.  

16:10, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Удмуртия\n#отдых\n#детский лагерь