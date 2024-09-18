Больше, чем боулинг: в «Brooklyn Bowl» в Ижевске можно хорошо отдохнуть под зажигательную музыку и стендапы комиков

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Ижевск. Удмуртия. В МОЛЛ «Матрица» и ТРК «Петровский» работает боулинг-ресторан с авторской кухней и разнообразным меню. Имеется даже детское.

Если хочется не только играть в боулинг и наслаждаться кухней, то можно прийти в выходные. В эти дни гостей радует живая музыка и диджей-сеты, под которые сразу захочется танцевать.

Также здесь можно вдоволь посмеяться во время выступлений комиков российского уровня. Например, 12 сентября в «Brooklyn Bowl» в ТРК «Петровский» выступил Стас Старовойтов. Он покорил зрителей своей харизмой и устроил им незабываемый вечер. И он не последний, кто приехал в ижевский «Бруклин», здесь ожидается ещё много стендапов от других известных комиков.

Но и это ещё не всё, в «Brooklyn Bowl» проводятся детские и взрослые праздники, турниры по боулингу для компаний, мастер-классы и многое другое. А каждый вторник (за исключением праздничных дней) до 18:00 можно играть бесплатно, за депозит на кухню и бар 1590 рублей. Здесь каждый найдёт мероприятие по душе и сможет сполна насладиться вечером.

Расписание мероприятий указано на сайте «Бруклина» и в группе боулинга в соцсети «ВКонтакте». Следите за объявлениями и бронируйте столики по телефону +8 (3412) 65-90-02.

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