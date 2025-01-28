На организацию отдыха детей в 2025 году в Ижевске направят 80 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2025 году 80 млн рублей направят на организацию активного и полезного отдыха подростков. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Отдельным категориям семей возместят 50% и 80% затрат на покупку путёвок в загородные лагеря. Родители смогут получить такую компенсацию за отдых детей в весенние, летние или осенние каникулы.

Заявки на получение льготы уже можно присылать. Больше информации об этом размещено на сайте администрации Ижевска.

Также в городе откроют 75 пришкольных лагерей. Всего планируется охватить организованным отдыхом более 20 тыс. юных ижевчан.

Отмечается, что в 2024 году за счёт такой поддержки в лагерях отдохнули 1752 ребёнка из многодетных, малообеспеченных, приемных, опекунских и других семей.