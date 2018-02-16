В Швеции создали инвестиционный фонд односолодового виски

Автор идеи планирует приобретать и реализовывать элитные сорта алкоголя через интернет.

Стокгольм. Швеция. Любителям элитного алкоголя предложили вкладывать свои сбережения в запасы виски. Для этого в Швеции открыли специальный инвестиционный фонд виски, сообщают «Известия» со ссылкой на The Independent.

Фонд односолодового виски (The Single Malt Fund) создан по инициативе предпринимателя Кристиана Свантессона. Он планирует покупать и продавать редкие сорта крепкого напитка на интернет-портале. Пайщикам бизнесмен обещает высокую доходность.

Также он заявил, что деятельность фонда будет контролироваться государственными органами, что гарантирует безопасность вложений.