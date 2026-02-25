Ижевск. Удмуртия. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ижевске запустили проект по адаптивному кикбоксингу. Об этом «Сусанину» рассказал один из организаторов проекта Денис Пушкарев.

Проект по развитию адаптивного кикбоксинга запустили тренер по адаптивному тхэквондо ИТФ и адаптивному кикбоксингу Артур Ямаев вместе с паралимпийским футболистом Денисом Пушкаревым. С 5 февраля 2025 года в спортивном клубе «ХВАРАНГ» они занимаются адаптивным тхэквондо и кикбоксингом с детьми с ОВЗ и участниками спецоперации.

Адаптивный кикбоксинг — это бесконтактный вид боевого искусства, сочетающий в себе три дисциплины: работа на лапах с тренером, работа по манекену и сольные композиции — когда ученик заучивает все технические элементы, а потом демонстрирует их перед судьями.

Благодаря индивидуальной работе и многократному повторению упражнений у спортсмена постепенно укрепляются мышцы и сердце, улучшается координация и общее самочувствие, повышается концентрация внимания и уверенность в себе.

«Меня приятно удивило разнообразие методик и подходов, применяемых в адаптивном кикбоксинге, которые позволяют заниматься людям с различными ограничениями здоровья. Тренировки включают работу над ударами руками и ногами, движениями и общей физической подготовкой, причем вся система легко адаптируется под конкретные нужды спортсменов», — отметил Денис Пушкарев.

Первая тренировка по адаптивному кикбоксингу прошла 14 февраля. И теперь дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья несколько раз в неделю занимаются в школах №34 и №79 в Ижевске.

После первой же тренировки у Дениса Пушкарева возникла мысль и самому отправиться на соревнования. В результате 23 февраля вместе с Ильей Краснощековым они выступили на Межрегиональном турнире по адаптивному кикбоксингу, посвященному Дню защитника Отечества, в Самаре (18+). В соревновании приняли участие более 150 спортсменов из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Новокуйбышевска, Ульяновской и Челябинской областей, а также Удмуртии.

Денис Пушкарев соревновался среди взрослых, а Илья Краснощеков — среди юниоров. И оба спортсмена взяли по две золотые медали в дисциплинах: «Имитация техники» и «Работа по снаряду».

«Я занимаюсь адаптивным спортом много лет и являюсь воспитанником спортивного клуба «Кузнечики». Я паралимпийский футболист с диагнозом церебральный паралич (ЦП). Занимаясь адаптивным спортом, я нашёл способ социализации, открыл перед собой новые возможности, выбрал профессию и научился развиваться сразу в нескольких жизненных направлениях. Недавно принял решение помогать развитию нового вида адаптивного спорта, чтобы у детей и взрослых с подобными заболеваниями появилась возможность заниматься любимым видом спорта. И помогать Артуру Ямаеву в его хорошем деле», — заявил Денис Пушкарев.

Теперь спортсмены отправятся на «Чемпионат Москвы по кикбоксингу», где 13 марта примут участие в турнире по «Адаптивному кикбоксингу» (18+). А 5 апреля «Чемпионат и Первенство по тхэквондо ИТФ» состоится в Ижевске (18+).