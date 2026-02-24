Саранск. Мордовия. Сборная Удмуртии выиграла чемпионат ПФО по дартсу, который 20-22 февраля проходил в Саранске (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В официальной программе чемпионата спортсмены из Удмуртии завоевали 13 медалей, из которых пять — золотые, две — серебряные и 6 — бронзовых. Отмечается, что по количеству занятых призовых мест сборная оказалась на первом месте.

Помимо этого, состоялись также соревнования в неофициальной программе: турниры «Кубок ветеранов СВО» и «Кубок защитников Отечества». Дартсмены из Удмуртии забрали в них три золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Таким образом оказавшись на первом месте в командном зачёте.

«В личных и парных соревнованиях максимальный результат показала мастер спорта международного класса по дартсу Марина Фадеева, завоевав три золотых медали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сборная Удмуртии по дартсу также выступит на предстоящих соревнованиях в Тольятти, которые пройдут с 27 по 29 марта.

