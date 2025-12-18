Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на этапе Кубка России по лыжным гонкам (0+) организуют подвоз болельщиков от парковки до лыжного комплекса. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Соревнования пройдут 20 и 21 декабря. Зрители, которые приедут на своих машинах, смогут оставить транспорт на трёх парковках. От них до трассы люди обычно добираются пешком, и в этот раз организаторы решили запустить транспорт, который будет возить болельщиков от парковки до лыжного комплекса. Для этого на повороте с тракта на СОЛК создали дополнительную остановку, желающие смогут дождаться бесплатный автобус возле магазина.

Традиционно из Ижевска до лыжного комплекса имени Галины Кулаковой будут курсировать бесплатные автобусы. С интервалом 15 минут с 08:00 до 17:45 транспорт будет ездить между остановкой «Аграрный университет» в Ижевске и спорткомплексом.

Напомним, что в этот раз для зрителей создали ещё одну парковку на 120 мест — на бывшей территории посёлка Италмас.

На самом комплексе уже завершают подготовку к предстоящим соревнованиям.