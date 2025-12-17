Закрыть
Облик Кубка Удмуртии по лыжным гонкам представили в республике

10:13, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Кубок Удмуртии
Источник фото: Денис Парахин
Центральный фрагмент награды отольют из циркония.

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта Удмуртской Республики Денис Парахин показал, как будет выглядеть Кубок Удмуртии, который вручат победителям этапа Кубка России (0+) по лыжным гонкам в Ижевске.

Ранее сообщалось, что облик Кубка вдохновлён монументом «Навеки с Россией» («Дружбы народов»), его центральную часть выполнят из циркония, который производится только в Удмуртии, а на пластину нанесут изображение прославленной лыжницы Галины Кулаковой.

Напомним, этап Кубка России в Ижевске стартует 20 декабря.

