Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к 34-м Республиканским летним сельским спортивным играм (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

«Встречу провели министр по физической культуре и спорту УР Денис Парахин и представители органов местного самоуправления. Обсудили планы, задачи и готовность к масштабному событию лета-2025», – говорится в сообщении.

Игры пройдут в Кизнерском районе. В плане работы Минспорта на 2025 год указано, что организация и проведение спортивных игр должны состояться в июле.

Напомним, 33-е Республиканские летние сельские спортивные игры проходили в посёлке Кез. Они собрали более десяти тысяч гостей, а на самих соревнованиях выступили около тысячи спортсменов.