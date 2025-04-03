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В Удмуртии началась подготовка к 34-м Республиканским летним сельским спортивным играм

14:49, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии началась подготовка к 34-м Республиканским летним сельским спортивным играм
14:49, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#соревнования
Источник фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
271
0

Они пройдут в июле в Кизнерском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к 34-м Республиканским летним сельским спортивным играм (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

«Встречу провели министр по физической культуре и спорту УР Денис Парахин и представители органов местного самоуправления. Обсудили планы, задачи и готовность к масштабному событию лета-2025», – говорится в сообщении.

Игры пройдут в Кизнерском районе. В плане работы Минспорта на 2025 год указано, что организация и проведение спортивных игр должны состояться в июле.

Напомним, 33-е Республиканские летние сельские спортивные игры проходили в посёлке Кез. Они собрали более десяти тысяч гостей, а на самих соревнованиях выступили около тысячи спортсменов.

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14:49, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#соревнования