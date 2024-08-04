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Более 10 тысяч гостей собрали 33-и Республиканские летние сельские спортивные игры в Удмуртии

14:50, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 10 тысяч гостей собрали 33-и Республиканские летние сельские спортивные игры в Удмуртии
14:50, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Удмуртия\n#сельские спортивные игры
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии
32
0

На соревнованиях выступили около тысячи спортсменов.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе состоялась церемония закрытия 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

Напомним, сельские спортивные игры стартовали 30 июля на базе спортивно-молодежного клуба «Олимп» в Кезу. Соревнования собрали более тысячи спортсменов, свыше ста тренеров и более десяти тысяч болельщиков и гостей.

«Именно болельщики создают ту атмосферу, которая помогает нашим спортсменам идти вперёд, к новым вершинам и победам. Считаю, нам удалось провести замечательный спортивный праздник этого лета», — высказался глава Кезского района Дмитрий Миронов.

По итогам турнирной таблицы в 18 видах спорта список призеров следующий:

1 группа:

1 место — Увинский район;

2 место — Завьяловский район;

3 место — Малопургинский район.

 

2 группа:

1 место — Кезский район;

2 место — Шарканский район;

3 место — Вавожский район.

 

3 группа:

1 место — Селтинский район;

2 место — Юкаменский район;

3 место — Дебёсский район.  

14:50, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Удмуртия\n#сельские спортивные игры