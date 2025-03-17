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Команда Удмуртии собрала комплект медалей на Специальной олимпиаде по горнолыжному спорту и сноуборду

12:33, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Команда Удмуртии собрала комплект медалей на Специальной олимпиаде по горнолыжному спорту и сноуборду
12:33, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
286
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#Уфа\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Источник фото: Спортивно-адаптивная школа Удмуртии
286
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Спортсмены состязались с участниками из 10 регионов России.

Уфа. Республика Башкортостан. Комплект из трёх медалей собрали удмуртские спортсмены на Специальной олимпиаде по горнолыжному спорту и сноуборду (18+). Об этом сообщается в группе спортивно-адаптивной школы Удмуртии по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в соцсети «ВКонтакте». 

Соревнования прошли в Уфе на базе горнолыжного комплекса «Олимпик Парк». Для участия в олимпиаде здесь собрались 75 особенных спортсменов из 11 регионов России.

Команда из Удмуртии в полном составе завоевала медали разного достоинства. Татьяна Бандурина взяла три золота в дисциплинах: «супер-гигант», «слалом-гигант» и «слалом». Илья Бушмакин победил в дисциплине «супер-гигант», оказался на втором месте в «слаломе-гиганте» и забрал бронзу в «слаломе». Михаил Кузнецов завоевал две бронзы в дисциплинах «супер-гигант» и «слалом», а также получил серебряную медаль в «слалом-гиганте». 

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12:33, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
286
0
#Уфа\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования