Уфа. Республика Башкортостан. Комплект из трёх медалей собрали удмуртские спортсмены на Специальной олимпиаде по горнолыжному спорту и сноуборду (18+). Об этом сообщается в группе спортивно-адаптивной школы Удмуртии по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в Уфе на базе горнолыжного комплекса «Олимпик Парк». Для участия в олимпиаде здесь собрались 75 особенных спортсменов из 11 регионов России.

Команда из Удмуртии в полном составе завоевала медали разного достоинства. Татьяна Бандурина взяла три золота в дисциплинах: «супер-гигант», «слалом-гигант» и «слалом». Илья Бушмакин победил в дисциплине «супер-гигант», оказался на втором месте в «слаломе-гиганте» и забрал бронзу в «слаломе». Михаил Кузнецов завоевал две бронзы в дисциплинах «супер-гигант» и «слалом», а также получил серебряную медаль в «слалом-гиганте».