Ижевск. Удмуртия. ХК «Ижсталь» на выезде в Санкт-Петербурге уступила команде «СКА-Нева» со счётом 9:1 в пользу хозяев льда. Как сообщает пресс-служба команды, матч прошёл в рамках OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ.

«Слов немного. Как бы, наверное, сказали боксёры: «угостили нас сегодня хорошо». По всем аспектам: скорости, индивидуальной игре, тактическом построении. Сыграли сегодня безобразно, будем разбираться, почему», — сказал после матча главный тренер «сталеваров» Константин Маслюков.

Следующий выездной матч состоится 16 марта. «Ижсталь» сыграет с московской «Звездой».