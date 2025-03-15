Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Хоккеисты «Ижстали» проиграли в Санкт-Петербурге со счётом 9:1

10:15, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Хоккеисты «Ижстали» проиграли в Санкт-Петербурге со счётом 9:1
10:15, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
79
0
#Ижевск\n#ХК "Ижсталь"
Источник фото: unsplash.com (Mariah Hewines)
79
0

Главный тренер признал, что сыграли безобразно.

Ижевск. Удмуртия. ХК «Ижсталь» на выезде в Санкт-Петербурге уступила команде «СКА-Нева» со счётом 9:1 в пользу хозяев льда. Как сообщает пресс-служба команды, матч прошёл в рамках OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ.

«Слов немного. Как бы, наверное, сказали боксёры: «угостили нас сегодня хорошо». По всем аспектам: скорости, индивидуальной игре, тактическом построении. Сыграли сегодня безобразно, будем разбираться, почему», — сказал после матча главный тренер «сталеваров» Константин Маслюков.

Следующий выездной матч состоится 16 марта. «Ижсталь» сыграет с московской «Звездой».

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:15, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
79
0
#Ижевск\n#ХК "Ижсталь"