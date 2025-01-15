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«Ижсталь» одолела красноярский «Сокол» по буллитам со счётом 3:2

09:40, 15 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
«Ижсталь» одолела красноярский «Сокол» по буллитам со счётом 3:2
09:40, 15 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#ХК "Ижсталь"\n#ВХЛ\n#спорт
Источник фото: группа ХК «Ижсталь» «ВКонтакте»
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Победную шайбу забросил Алексей Клочков.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилась игра ХК «Ижсталь» против команды «Сокол» из Красноярска. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Об этом сообщается на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде счёт открыл игрок «Ижстали». В заключительной 20-минутке сталевары закрепили преимущество, забив ещё один гол. Однако красноярцы сравняли счёт, сделав два результативных броска. Исход матча решился в серии послематчевых буллитов. «Ижсталь» оказалась сильней – победную шайбу забросил Алексей Клочков.

«Тяжелая была игра. Конечно, хотелось бы довести матч до победы в основное время. Соперник дал нам очень крепкий бой, вшестером забили. Но ребята молодцы – и на буллитах, и Лоренс все поймал, и парни забили свои голы», – комментирует игру главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Главный тренер ХК «Сокол» Лев Бердичевский рассказал, что его команда тоже проявила характер – при отставании в два очка смогла догнать, хорошо отыграть в овертайме, но по буллитам уступила.

Последний матч текущей домашней серии сталеваров пройдёт 16 января против команды из Норильска (6+).

09:40, 15 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#ХК "Ижсталь"\n#ВХЛ\n#спорт