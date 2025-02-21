Тамбов. Тамбовская область. В Тамбове состоялся матч между хоккейным клубом «Ижсталь» и командой «Тамбов». Хозяева льда одержали победу. Об этом сообщается на странице ижевского клуба в VK.

Уже на второй минуте игры «Тамбов» открыл счет благодаря точному броску Сущева. Однако «Ижсталь» быстро ответила – на 7-й минуте Поярков, получив пас от Барсукова, сравнял счет. В концовке первого периода «сталевары» воспользовались численным преимуществом: капитан команды Алексей Виноградов забросил свою первую шайбу в сезоне, выведя «Ижсталь» вперед.

Второй период начался с ответного удара «Тамбова». На 35-й минуте Соколов, получив передачу из-за ворот, эффектно отправил шайбу в верхний угол ворот, сравняв счет. Однако дубль Протаповича снова вернул «Ижстали» преимущество. За секунду до окончания второго периода Барсуков увеличил разрыв в счете, сделав результат 4:2.

В начале третьего периода хозяева отыграли одну шайбу, а затем сумели сравнять счет, переведя игру в овертайм. В дополнительное время ни одной из команд не удалось добиться победы, и судьба матча решилась в серии буллитов. Тамбовские хоккеисты оказались точнее, принеся своей команде победу со счетом 5:4.

«Начали неважно, в первой же смене пропустили гол. Ребята молодцы, не опустили руки. Игра была обоюдоострая. Мы вели в одну шайбу. Может быть, повели бы в две – была бы победа. Опять же не смогли распечатать вратаря на буллитах. Так, игра боевая, с силовыми приемами с обеих сторон», — сказал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.