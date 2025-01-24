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Ребята сделали всё правильно: главный тренер ХК «Ижсталь» о матче против «Челнов»

10:20, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ребята сделали всё правильно: главный тренер ХК «Ижсталь» о матче против «Челнов»
10:20, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
668
0
#Татарстан\n#Набережные Челны\n#хоккей\n#ХК "Ижсталь"
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Матч с ХК «Челны» завершился со счётом 2:1 в пользу ижевчан.

Набережные Челны. Татарстан. ХК «Ижсталь» победил на выезде в игре против «Челнов». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Матч прошёл в ледовом дворце спорта в Набережных Челнах 23 января.

Первые полчаса игры прошли без голов. На 31-й минуте встречи «сталевары» открыли счёт. Через 30 секунд хозяева ответили заброшенной шайбой. Однако заключительный период расставил всё по местам — ХК «Челны» остались в меньшинстве, и ижевские хоккеисты реализовали преимущество. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Сложная игра. Ребята сделали всё правильно. Сделали правильные выводы после Казани. Отработали с характером. Хорошо забили второй гол в большинстве. С победой болельщиков!», — прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Следующий матч выездной серии состоится 25 января в 18:00 — ХК «Ижсталь» встретится с ХК «Нефтяник» из Альметьевска.

6+

10:20, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
668
0
#Татарстан\n#Набережные Челны\n#хоккей\n#ХК "Ижсталь"