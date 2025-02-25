Ростов-на-Дону. Ростовская область. В рамках выездной серии ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» провел напряженный матч против «Ростова», окончившийся завершился победой хозяев льда в овертайме со счетом 4:3. Об этом сообщается в группе ижевского клуба в VK.

Счёт был открыт на 17-й минуте капитан «Ижстали» Виноградов, забросив шайбу кистевым броском. Во втором периоде «сталевары» вырвались вперёд: Кормилов реализовал большинство и увеличил счет до 2:0. Однако «Ростов» не сдался и ответил двумя быстрыми голами.

В третьем периоде Шерстобитов вывел «Ижсталь» вперед, убежав один на ноль и эффектно завершив атаку. Но на 53-й минуте «Ростов» вновь отыгрался. Основное время матча завершилось вничью, и судьба встречи решилась в овертайме. «Ростов» в дополнительное время оказался сильнее, забив ещё одну шайбу. Игра окончилась со счётом 4:3 в пользу «Ростова».

«Матч был боевым, быстрым, обоюдоострым, с множеством моментов. Где-то хозяева, наверное, были чуть побыстрее, поддавливали, но всё-таки мы вели всю игру. Ребятам сказано: надо брать ответственность на себя за команду, за всех, чтобы выигрывать, и доводить эту игру до победы. Едем домой, работаем дальше», — прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.