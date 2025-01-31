Кирово-Чепецк. Кировская область. ХК «Ижсталь» потерпел поражение в игре на выезде против хоккеистов из Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Матч прошёл 30 января в Кирово-Чепецке против ХК «Олимпия».

В стартовом отрезке «сталевары» заработали два удаления подряд, после чего пропустили первую шайбу. Во втором периоде «Ижсталь» ответила голом и сравняла счёт. В заключительной 20-минутке «Олимпия» забросила два гола, последний — в пустые ворота. Итоговый счёт встречи 3:1 в пользу хозяев.

«Была равная игра. Не скажу, что преимущество какой-то из команд было очевидным. Игра шла до гола, кто первый сделает ошибку. Наверное, мы сделали первые ошибку и свои моменты, которые были и во втором, и в третьем периоде, реализовать не смогли», — поделился главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Последний матч выездной серии состоится 1 февраля. ХК «Ижсталь» встретится с пермским «Молотом».

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