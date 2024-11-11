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Ижевский школьник завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира по шахматам

14:40, 11 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевский школьник завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира по шахматам
14:40, 11 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
359
0
#Ижевск\n#Бразилия\n#шахматы\n#школьники
Источник фото: flickr.com (Vivian Passig)
359
0

Молодёжное состязание под эгидой ФИДЕ завершилось в Бразилии.

Бразилия. Ижевский школьник Никита Калинин завоевал ещё одну медаль на Молодёжном чемпионате мира по шахматам ФИДЕ 2024 года в Бразилии. Об этом в соцсетях сообщил Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Из 11 партий юный шахматист выиграл 8 и взял бронзу в «классических» шахматах. Напомним, ранее в дисциплине «шахматная композиция» спортсмен занял первое место. В турнире среди юношей до 16 лет принимали участие 94 шахматиста из 45 стран. 

Таким образом, ученик 8 класса одного из лицеев Ижевска выполнил норматив мастера ФИДЕ.

14:40, 11 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
359
0
#Ижевск\n#Бразилия\n#шахматы\n#школьники