Ижевский школьник завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира по шахматам

Бразилия. Ижевский школьник Никита Калинин завоевал ещё одну медаль на Молодёжном чемпионате мира по шахматам ФИДЕ 2024 года в Бразилии. Об этом в соцсетях сообщил Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Из 11 партий юный шахматист выиграл 8 и взял бронзу в «классических» шахматах. Напомним, ранее в дисциплине «шахматная композиция» спортсмен занял первое место. В турнире среди юношей до 16 лет принимали участие 94 шахматиста из 45 стран.

Таким образом, ученик 8 класса одного из лицеев Ижевска выполнил норматив мастера ФИДЕ.