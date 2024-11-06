Ижевчанин стал чемпионом мира по решению шахматных композиций

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Ижевска Никита Калинин стал чемпионом мира в решении шахматных композиций среди юношей до 16 лет. Об этом сообщает на своей странице глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Никита Калинин воспитанник школы шахмат имени С. Ф. Ощепкова. С 7 лет он участвует в турнирах, стал чемпионом Удмуртии в своей возрастной категории.

На чемпионат мира Никита отобрался, завоевав титул победителя первенства России по классическим шахматам. Сейчас соревнования по этой дисциплине ещё идут в Бразилии (6+) и Никита в них участвует.