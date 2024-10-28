Хоккеисты «Ижстали» уступили действующим чемпионам в домашнем матче

Ижевск. Удмуртия. Ижевская хоккейная команда «Ижсталь» уступила действующим чемпионам в домашнем матче с итоговым счётом 2:4. Об этом сообщается на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Игра прошла 28 октября. Первый период закончился с равным счётом 1:1. Во втором гости докинули одну шайбу в ворота ижевской команды. В третьем периоде «Нефтяник» забросил ещё две шайбы, в то время как «Ижсталь» лишь одну. Итоговый счёт 2:4 в пользу действующих чемпионов.

На пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Андрей Шефер рассказал, в чём причина сегодняшнего поражения команды:

«Индивидуальные ошибки. Три защитника напороли голы, три гола нам забили. Нападающие старались, забросили две шайбы. Пропускаем голы из-за индивидуальных ошибок. Старшим ребятам надо задуматься». Он также добавил, что позитивные моменты в игре создают одни и те же игроки, другие по какой-то причине не могут.

А вот главный тренер клуба «Нефтяник» Артем Анисимов положительно отозвался об ижевской команде, рассказав, что игра была непростой: «Хорошая команда, очень сложно было играть с ними».

Домашняя серия продолжается, 30 октября состоится матч с казанским «Барсом» (6+).