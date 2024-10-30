«Ижсталь» уступила «Барсу» на своём льду

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился домашний матч ХК «Ижсталь» против казанского «Барса», победу одержали гости. Об этом сообщается на странице сталеваров «ВКонтакте».

В первом периоде «Барс» забросил две шайбы в ворота ижевской команды. Во втором ещё две, однако «Ижсталь» ответили, дважды за минуту поразив ворота противника. В третьем периоде последнюю шайбу за игру забросил игрок казанской команды Шакиров. Итоговый счёт 2:5 в пользу «Барса».

Тренер «Ижстали» Андрей Шефер: «Начали вяло, будем менять подготовку – ледовую и сухую разминку. Опять удалились, пропустили ненужные голы… За второй и третий – ребятам большое спасибо. Двигаемся вперед, носы не вешаем».

Главный тренер «Барса» Александр Степанов прокомментировал игру своей команды, с его слов получилось неплохое начало, однако во втором периоде «пропустили два быстрых гола».

Последний матч домашней серии состоится 1 ноября против команды Набережных Челнов. 6+