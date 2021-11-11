Бывший главный тренер «Ижстали» стал консультантом сборной России по хоккею

За вопросами к нему будут обращаться удаленно.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему главному тренеру «Ижстали» Андрею Разину сделали интересное предложение. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время он является главным тренером череповецкого хоккейного клуба «Северсталь». Теперь он также станет консультантом сборной России по хоккею. Консультации он будет проводить в удалённом формате.

Вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды страны Роман Ротенберг отметил, что ему импонирует система в играх, которую продвигает Разин — агрессивный и активный хоккей.

Напомним, что под руководством Андрея Разина «Сталевары» дошли до финала кубка Братины. В апреле 2015 года он стал участником потасовки во время матча между командами «Ижсталь» и «ТХК». В мае этого же года года бывший хоккеист покинул пост главного тренера команды, заключив контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», а потом получил звание лучшего тренера ВХЛ.