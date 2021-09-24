Тренеры футбольных команд «Зенит-Ижевск» и ЦСКА прокомментировали прошедший матч

Ижевчане проиграли всухую гостям на своём поле.

Ижевск. Удмуртия. Тренеры футбольных команд «Зенит-Ижевск» и ЦСКА прокомментировали игру на послематчевой пресс-конференции. Встреча в столице Удмуртии закончилась со счётом 0:4 в пользу гостей.

Главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Вадим Хафизов выразил благодарность ЦСКА за то, что «приехали практически со всеми лидерами».

«Топ-клуб показал нам уровень боления, уровень игры. У нас же было, наверное, полтора момента, когда при счёте 0:1 мы могли ещё создавать конкуренцию. Потом уровень мастерства соперника — реализация очень высокая. Тем и отличается премьер-лига от второго дивизиона. Ребята посмотрели уровень игры, надеюсь, в работе это поможет. У нас команда молодая. Такие игры с такими соперниками — школа жизни для достижения больших высот в спорте», — сказал Вадим Хафизов.

«Хорошим матчем» назвал игру главный тренер ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий.

«Очень рад, что приехало много наших болельщиков, очень хорошо нас поддерживали. Оба тайма прошли примерно в одном ключе. Хорошо, что выиграли», — прокомментировал Березуцкий.