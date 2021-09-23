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«Зенит-Ижевск» проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:4

17:45, 23 сентября, 2021
Анна Торхова
«Зенит-Ижевск» проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:4
17:45, 23 сентября, 2021
Анна Торхова
374
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#Зенит Ижевск
Фото: ИА "Сусанин"
374
0

Спортивная борьба развернулась на стадионе «Зенит».

Ижевск. Удмуртия. Игра между командами «Зенит-Ижевск» и московским ЦСКА закончилась со счетом 0:4. Матч состоялся на стадионе «Зенит» в четверг, 23 сентября.

Игра проходила в рамках второго тура группового раунда «Бетсити». Первые два гола в ворота ижевского клуба забили Ильзат Ахметов и Константин Кучаев, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. Период закончился со счетом 0:2.

Во втором тайме еще два гола в ворота хозяев отправили Бактиёр Зайнутдинов и Антон Заболотный.

ЦСКА вышел в 1/8 финала Бетсити Кубка России. «Зенит-Ижевск» свое участие завершил.

Напомним, последний раз спортсмены из Ижевска побеждали в начале августа. Тогда футболисты обыграли команду «Торпедо» из Миасса со счетом 2:1 в 1/64 финала.

17:45, 23 сентября, 2021
Анна Торхова
374
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#Зенит Ижевск
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