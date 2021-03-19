Музыка Петра Чайковского может заменить российский гимн на Олимпиаде в Токио

Руководство спорта страны предложило, чтобы на соревнованиях звучала музыка концерта №1 для фортепиано.

Воткинск. Удмуртия. Музыка Петра Чайковского может заменить российский гимн на спортивных соревнованиях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Руководство спорта России выступило с предложением, чтобы на чемпионатах мира и Олимпиаде в Токио звучали произведения концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По словам министра спорта страны Олега Матыцина, композитор из Воткинска – достояние мирового культурного сообщества.

Напомним, до 2022 года российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна страны. Ранее международный спортивный арбитраж отказал утвердить песню «Катюша» в качестве замены гимну. Они посчитали, что композиция слишком связана с Россией.

В конце 2020 года изображение композитора появилось на Таймс-сквер.