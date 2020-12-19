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Изображение композитора Петра Чайковского появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке

16:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
Изображение композитора Петра Чайковского появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке
16:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Нью-Йорк\n#США\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: vk.com/playspotify
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Он стал самым прослушиваемым российским исполнителем на ресурсе «Spotify».

Нью-Йорк. США. Изображение композитора Петра Ильича Чайковского появилось на рекламном щите на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщается в группе Spotify Community в соцсети «ВКонтакте».
Среди слушателей «Spotify» Чайковский является самым популярным российским исполнителем за пределами страны с аудиторией 2,8 млн человек в месяц. На ресурсе доступно более 100 плейлистов с его композициями.
Петр Ильич стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд «Спотифай» на Таймс-сквер.
Сегодня самым прослушиваемым его произведением является «Лебединое озеро».
16:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
118
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Нью-Йорк\n#США\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский