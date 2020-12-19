Изображение композитора Петра Чайковского появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Он стал самым прослушиваемым российским исполнителем на ресурсе «Spotify».

Нью-Йорк. США. Изображение композитора Петра Ильича Чайковского появилось на рекламном щите на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщается в группе Spotify Community в соцсети «ВКонтакте».

Среди слушателей «Spotify» Чайковский является самым популярным российским исполнителем за пределами страны с аудиторией 2,8 млн человек в месяц. На ресурсе доступно более 100 плейлистов с его композициями.

Петр Ильич стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд «Спотифай» на Таймс-сквер.

Сегодня самым прослушиваемым его произведением является «Лебединое озеро».