Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Баграшов из Ижевска завоевал первое место на 43-м лыжном марафоне «Европа-Азия». Об этом сообщает пресс-служба гонок.

Марафон прошёл в Свердловской области на «границе двух частей света». Спортсмены проверили себя на дистанциях в 30 и 50 км.

Абсолютным победителем на длинной трассе в 50 км стал Дмитрий Баграшов из Ижевска. Лыжник преодолел путь за 2:34:36.

Вслед за ним финишировал Руслан Аблязизов из Перми. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель из Ижевска — Алексей Зубков.

Среди женщин на пятидесятикилометровке быстрее всех оказалась Алеся Рушенцева из Сысерти. Её результат — 2:52:15. Компанию на пьедестале ей составили Анна Хадарченко из Ивделя (2-е место) и Елена Самигулина из Челябинска (3-е место).

На дистанции 30 км у мужчин победу одержал Анатолий Казимирчук из Ханты-Мансийска (1:38:18). Вторым пришёл Дмитрий Шахматов из Снежинска, третьим — Александр Сергеев.

У женщин на 30 км лучший результат показала Вера Машкалева из Екатеринбурга, финишировав с временем 1:48:38. Следом за ней расположились ещё одна екатеринбурженка Екатерина Леонова и Анна Кощеева из Казани.