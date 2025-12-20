Ижевск. Удмуртия. На комплексе имени Галины Кулаковой в Ижевске 20 декабря прошёл первый соревновательный день четвёртого этап Кубка России по лыжным гонкам.

Среди женщин в этот день в классическом спринте сильнейшей стала Наталья Крамаренко из Свердловской области. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 48.71 секунды. Серебро с результатом 3:49.32 завоевала Анастасия Фалеева из Татарстана. Бронза у Алёны Барановой, представляющей Ленинградскую область — 3:49.76.

«Очень рада, что получилось. На самом деле не ожидала, просто выходила на финал и пыталась бороться за каждое место. Но когда мы выходили на второй подъём, я поняла, что сегодня можно бороться за призы», — рассказала журналистам Наталья Крамаренко.

Спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева попала в четвертьфинал и заняла 18 место. Её результат — 04:04.32. А Любовь Кудряшова, Феклиния Антонова и Ксения Токарева не смогли пройти квалификацию.

В мужских соревнованиях триумфатором стал Александр Терентьев, представляющий Тюменскую область. Его время — 3:18.74. Вторым к финишу пришёл Константин Тиунов из Югры (3:19.78). Третье место занял Сергей Ардашев из Татарстана (3:19,91).

«Очень рад, что смог сегодня победить, выложиться на все сто процентов на последнем подъёме, — поделился эмоциями Александр Терентьев. — Я очень доволен этим. Мне очень нравится публика, атмосфера, болельщики кричат на всём протяжении круга — это очень классно».

Лыжникам из Удмуртии Александру Ившину, Евгению Вахрушеву, Данилу Иванову, Степану Рычкову, Роману Семенову и Игнату Агееву не удалось выйти из пролога в следующий этап соревнований.

Победителям вручили кубки Удмуртии по лыжным гонкам.

Завтра, 21 декабря, в 11:00 пройдёт гонка в классическом стиле на 15 км среди женщин, а в 13:30 — на 20 км среди мужчин. 0+