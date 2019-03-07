В четвертьфинале чемпионата России ижевские гандболистки встретятся с «Ладой»

После матча «Ставрополье» - «Астраханочка» гандбольный клуб «Университет» из столицы Удмуртии занял 7 место по итогам регулярного чемпионата.

Ижевск. Удмуртия. Женский гандбольный клуб «Университет» из Ижевска занял 7 место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги. Таким образом, в ¼ финала чемпионата России команда из столицы Удмуртии встретится с тольяттинской «Ладой».

По итогам предварительного этапа чемпионата определились пары 1/4 финала: «Ростов-Дон» - «Ставрополье», «Лада» - «Университет», «Кубань» - «Динамо-Синара», «Астраханочка» - «Звезда».

Первую игру подопечные Роберта Минабутдинова проведут в родных стенах университета 18 апреля. Ответный матч состоится в Тольятти 21 апреля. Третья игра, если потребуется, также будет сыграна в Тольятти на следующий день, 22 апреля, сообщает пресс-служба команды.