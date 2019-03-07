play
pause
  • $ 65.84 ↑
  • € 74.42 ↓

В четвертьфинале чемпионата России ижевские гандболистки встретятся с «Ладой»

08:30, 07 марта, 2019
08:30, 07 марта, 2019
87
0
#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Тольятти
Фото: pixabay
87
0

После матча «Ставрополье» - «Астраханочка» гандбольный клуб «Университет» из столицы Удмуртии занял 7 место по итогам регулярного чемпионата.

Ижевск. Удмуртия. Женский гандбольный клуб «Университет» из Ижевска занял 7 место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги. Таким образом, в ¼ финала чемпионата России команда из столицы Удмуртии встретится с тольяттинской «Ладой».

По итогам предварительного этапа чемпионата определились пары 1/4 финала: «Ростов-Дон» - «Ставрополье», «Лада» - «Университет», «Кубань» - «Динамо-Синара», «Астраханочка» - «Звезда».

Первую игру подопечные Роберта Минабутдинова проведут в родных стенах университета 18 апреля. Ответный матч состоится в Тольятти 21 апреля. Третья игра, если потребуется, также будет сыграна в Тольятти на следующий день, 22 апреля, сообщает пресс-служба команды.

08:30, 07 марта, 2019
87
0
#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Тольятти

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

14:38, 28 февраля, 2019
3518

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

3097
16:25, 03 марта, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

3023
15:15, 28 февраля, 2019

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

2840
14:52, 02 марта, 2019

Масленица-2019 в Ижевске: программа праздничных гуляний

2728
10:20, 28 февраля, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3356

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1876
16:15, 28 февраля, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1157
10:47, 02 марта, 2019

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1082
17:36, 05 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1062
20:00, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3471

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1935
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1271
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1065
09:28, 06 марта, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

962
14:54, 28 февраля, 2019