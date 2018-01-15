Имя нового исполнительного директора ХК «Ижсталь» станет известно в феврале

На данную должность уже открыт конкурс.

Ижевск. Удмуртия. Нового исполнительного директора хоккейного клуба «Ижсталь» представят в конце января – начале февраля. Об этом в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Мы работаем над этим, мы открыли конкурс. <…> Уверен, что в Удмуртии и России много менеджеров, которым действительно интересен этот проект. Мы заинтересованы, чтобы клуб стал лицом республики», - сказал глава региона.

Сейчас «Ижсталь» переживает не лучшие времена. Напомним, что в ноябре 2017 года на тот момент еще исполнительный директор команды Сергей Моисеев заявил о непростом финансовом положении клуба. Через некоторое время коллектив покинули ведущие игроки, а Сергей Душкин рассказал о том, что в команде осталась одна туалетная бумага. Позже Моисеев покинул свой пост. А в январе 2018 года стало известно, что клуб остался без группы поддержки.

Также Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство хоккейного клуба за долги по налогам – 18 млн рублей.

Кроме того, глава Удмуртии раскритиковал состояние ледового дворца. По его словам, сегодня оно находится в неприглядном виде.