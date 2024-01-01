С 1 января Россия стала председателем в СНГ

Москва. С 1 января 2024 года Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Концепция российского председательства опубликована на сайте Кремля.

Москва уделит внимание углублению экономической интеграции; совершенствованию совместного противодействия угрозам безопасности государств-участников Содружества; внешнему позиционированию СНГ; обеспечению энергетической безопасности и эффективному использованию энергетических ресурсов и др.

Как пишет Российская Газета, пост России перешел от Киргизии. В 2025 году председательствовать в СНГ будет Таджикистан.

Кроме того, как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, с 1 января Россия становится председателем в БРИКС. В этом году к объединению присоединятся еще 5 государств: Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.