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Из-за проблем с уборкой снега у основного подрядчика Ижевска МУП «ДРЭУ» сменили руководителя

18:15, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за проблем с уборкой снега у основного подрядчика Ижевска МУП «ДРЭУ» сменили руководителя
18:15, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#руководство
Фото: ИА «Сусанин»
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Глава города надеется увидеть серьезные изменения в 2024 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сменили руководителя основного предприятия, которое занимается содержанием улично-дорожной сети — МУП «ДРЭУ». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

Изменения в штате произошли из-за ряда серьезных системных проблем в уборке города, которые были выявлены во время прошедших снегопадов. С 11 декабря управлять компанией будет Сергей Акшенцев. Дмитрий Чистяков отметил, что считает этого специалиста очень компетентным, так как он «всю жизнь занимался дорожным хозяйством». 

В 2024 году администрация Ижевска планирует решать с Сергеем Акшенцевым вопросы по модернизации системы работы, обновлении автопарка МУП «ДРЭУ» и качественного улучшения процессов.

«Наивно было бы предполагать, что качество работы «ДРЭУ» изменится сиюминутно, но у меня есть абсолютная уверенность, что совместная работа с новым руководством приведет к тому, что в 2024 году мы увидим серьезные изменения в работе этого предприятия», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Ранее МУП «ДРЭУ» руководил Андрей Палладин. 

18:15, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#руководство