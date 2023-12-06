Из-за проблем с уборкой снега у основного подрядчика Ижевска МУП «ДРЭУ» сменили руководителя

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сменили руководителя основного предприятия, которое занимается содержанием улично-дорожной сети — МУП «ДРЭУ». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Изменения в штате произошли из-за ряда серьезных системных проблем в уборке города, которые были выявлены во время прошедших снегопадов. С 11 декабря управлять компанией будет Сергей Акшенцев. Дмитрий Чистяков отметил, что считает этого специалиста очень компетентным, так как он «всю жизнь занимался дорожным хозяйством».

В 2024 году администрация Ижевска планирует решать с Сергеем Акшенцевым вопросы по модернизации системы работы, обновлении автопарка МУП «ДРЭУ» и качественного улучшения процессов.

«Наивно было бы предполагать, что качество работы «ДРЭУ» изменится сиюминутно, но у меня есть абсолютная уверенность, что совместная работа с новым руководством приведет к тому, что в 2024 году мы увидим серьезные изменения в работе этого предприятия», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Ранее МУП «ДРЭУ» руководил Андрей Палладин.