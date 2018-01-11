Девушек оповестили о том, что в ледовом дворце во время матчей выступать они больше не будут.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» остался без группы поддержки. Девушек оповестили о том, что в ледовом дворце во время матчей выступать они больше не будут.

На данный момент непонятно - временное это решение или сцена за воротами будет пустовать до конца сезона.

«Нас просто оповестили, что мы не выходим больше. Конкретных подробностей - почему, я не знаю и сказать не могу, к сожалению. Сегодня наш руководитель сказала, что пока не танцуем», - рассказал собеседник «Сусанина».

Отметим, что девушки, которые входят в состав группы поддержки, радуют зрителей своими выступлениями на протяжении нескольких сезонов.

«Девочки танцуют несколько лет, мы очень переживаем и расстраиваемся, что не можем поддерживать команду так, как мы это умеем», - рассказали «Сусанину».

Напомним, что в клубе на данный момент происходит смена руководства. Прежние управленцы команды покинули коллектив после того как у «сталеваров» возникли проблемы с финансами.