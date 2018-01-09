Эпоха Моисеевых: глава Удмуртии раскритиковал прежнее руководство ХК «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам

По словам Александра Бречалова, сейчас руководству республики нужно изыскать около 17 млн рублей, чтобы погасить задолженность.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии раскритиковал прежнее руководство хоккейного клуба «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам. По словам Александра Бречалова, сейчас руководству республики нужно изыскать около 17 млн рублей, чтобы погасить задолженность.

«За те полгода нашей совместной работы, когда я просил переформатировать работу с учетом трудностей бюджета. В общем, ноль эмоций. Дали мы деньги. Эмоции поутихли.... Хоккейный клуб «Ижсталь» - задолженность по налогам 17 млн рублей. Страховые взносы. Я не могу понять их природы. Это действительно факт», - резко высказался в отношении прежнего руководства команды Бречалов.

По его словам, подобные долги есть и в ижевском «Зените», который сейчас выступает в зоне Урал-Поволжье второго футбольного дивизиона страны.

«Это про эффективность. Причем я посмотрел - мы каждый год, нарушая постановление правительства республики, закрываем 100 процентов расходов. Менеджмент, который сейчас еще и волну поднимает. Видите-ли там кого-то обидели. Эпоха Моиссевых была? И тут начинаются какие-то телодвижения – влиять на выбор директора хоккейного клуба. Вы сначала разберитесь с хозяйством. Научитесь управлять. 17 млн рублей. И я теперь вынужден перед главой Федеральной налоговой службы отчитываться. По страховым взносам… это как может быть так? Сознательно не платить. Это про эффективность. И сейчас нам нужно эти деньги найти изыскать – больше чем на 30 млн», - сказал Бречалов.

Он также отметил, что в команде насчитали различных бонусов на 15 млн рублей.

По словам главы республики, руководство региона продолжит поддерживать некоторые профессиональные клубы, но «с другим отношением».

«И так каждую неделю у нас какая-нибудь история вылезает. С этим необходимо разобраться. Мы много кого финансируем, а потом на встречах со мной на повышенных тонах пытаются разговаривать. Да мы тут, мол, из пепла поднимали. Вы тут обязаны выложить из бюджета. Селянам рассказать про бюджеты профессиональных клубов? Они вам всё расскажут. Тем не менее, мы будем поддерживать некоторые профклубы, но с другим отношением. Поэтому под отдельный контроль. Наталья Владимировна (Гольцова – министр спорта Удмуртии), у вас еще будет море сюрпризов. У нас очень эффективный министр был – улыбался. Ему 25 раз говорил про эффективность», - сказал Бречалов.

Напомним, что в середине ноября исполнительный директор команды Сергей Моисеев заявил о непростом финансовом положении клуба. Через некоторое время коллектив покинули ведущие игроки, а Сергей Душкин рассказал журналистам на одной из послематчевых пресс-конференций о том, что в команде осталась одна туалетная бумага.

После этого поклонники клуба начали высказывать массовое недовольство, обвинив в сложившейся ситуации главу республики и правительство, которое якобы не исполняет своих обязательств. На деле, однако, все вышло немного иначе – регионом были выделены 85 млн рублей, но из внебюджетных источников, по словам Александра Бречалова, топ-менеджеры «Ижстали» средств привлечь не смогли. Сразу же после этого клуб по собственному желанию покинул исполнительный директор Сергей Моисеев. Позднее команда погасила долги по зарплатам, получив транш из региональной казны. Такой переполох в команде не мог не сказаться на ее выступлении. Сейчас коллектив располагается вне зоны плей-офф. Причем в скором времени «Ижсталь» ждет серьезная перезагрузка. Об этом также ранее рассказал глава республики



https://susanin.news/udmurtia/sport/20171227-244658/#hcq=LPtjdGq