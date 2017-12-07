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      Хоккейный клуб «Ижсталь» выплатил долги по зарплатам

      08:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      486
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#зарплата\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
      486
      0

      Об этом говорится на официальном сайте команды.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» выплатил долги по зарплатам. Об этом говорится на официальном сайте команды.

      «Денежные средства из бюджета поступили в хоккейный клуб, задолженность по зарплате перед игроками и сотрудниками «Ижстали» погашена в полном объеме, - говорится в сообщении команды.

      Напомним, ранее о том, что деньги поступят в клуб сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Руководитель региона выступил с заявление после того как из команды ушли ведущие игроки, а болельщики начали собирать деньги на лекарства команде.

      08:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      486
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#зарплата\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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