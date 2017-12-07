Об этом говорится на официальном сайте команды.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» выплатил долги по зарплатам. Об этом говорится на официальном сайте команды.

«Денежные средства из бюджета поступили в хоккейный клуб, задолженность по зарплате перед игроками и сотрудниками «Ижстали» погашена в полном объеме, - говорится в сообщении команды.

Напомним, ранее о том, что деньги поступят в клуб сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Руководитель региона выступил с заявление после того как из команды ушли ведущие игроки, а болельщики начали собирать деньги на лекарства команде.