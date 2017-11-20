«Ижсталь» на выезде уступила пермскому «Молоту»

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Пермь. Хоккеисты «Ижстали» на выезде крупно уступили пермскому «Молоту-Прикамье». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Уже в дебюте встречи «сталевары» пропустили две шайбы. Авторами голов стали Руслан Шайхулов и Александр Торяник. В середине второго периода Владислав Кодола сократил разницу в счете, однако менее чем через минуту Егор Синелев отметился результативным броском. В концовке игрового отрезка Максим Салахов сделал счет 4:1, а за две минуты до конца поединка Иван Кузнецов пятый раз поразил ворота клуба из столицы Удмуртии.

«Говорить по игре особо нечего. Поздравляю соперника с победой», - кратко подвел итоги встречи наставник «Ижстали» Сергей Душкин.

На данный момент «сталевары» находятся на 11 строчке в Высшей хоккейной лиге. Команда имеет в активе 41 очко после 26 игр.