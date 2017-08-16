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      «Ижсталь» проиграла в Перми местному «Молоту»

      09:00, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Пермь\n#Удмуртия
      Фото: hc-molot.ru
      125
      0

      Контрольный матч завершился со счетом 3:2.

      Пермь. «Ижсталь» проиграла в Перми «Молоту-Прикамье». Контрольный матч завершился со счетом 3:2.

      Первые три шайбы забили хозяева. Отличились Синелев, Зарипов и Угольников. «Сталевары» смогли ответить результативными действиями Князева и Лапина.

      «Хоть игры и товарищеские, ребята все равно настраиваются побеждать. Выезды идут подряд - получается, что тренируем и выносливость. Тем более, что предстоят игры в Китае. Что касается Перми, то город встретил нас теплой погодой и теплым приемом», - прокомментировали итоги встречи в тренерском штабе клуба из столицы Удмуртии.

      Сегодня, 16 августа, команды проведут еще одну встречу.

      09:00, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Пермь\n#Удмуртия

       

       

       

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