«Ижсталь» проиграла в Перми местному «Молоту»

Контрольный матч завершился со счетом 3:2.

Пермь. «Ижсталь» проиграла в Перми «Молоту-Прикамье». Контрольный матч завершился со счетом 3:2.

Первые три шайбы забили хозяева. Отличились Синелев, Зарипов и Угольников. «Сталевары» смогли ответить результативными действиями Князева и Лапина.

«Хоть игры и товарищеские, ребята все равно настраиваются побеждать. Выезды идут подряд - получается, что тренируем и выносливость. Тем более, что предстоят игры в Китае. Что касается Перми, то город встретил нас теплой погодой и теплым приемом», - прокомментировали итоги встречи в тренерском штабе клуба из столицы Удмуртии.

Сегодня, 16 августа, команды проведут еще одну встречу.