Ижевск. Удмуртия. В субботу, 21 марта, в Доме Дружбы народов в Ижевске пройдёт многонациональный Семейный день «Удмуртия – наш общий дом!» (0+). Об этом «Сусанину» сообщили в ДДН.

Дом Дружбы народов организует подобное мероприятие третий год, каждый раз программа обновляется и дополняется новыми событиями. В этом году состоится церемония награждения республиканской общественной премии «Родительское признание», инициированной Общественной палатой Удмуртии. Впервые пройдет республиканский Кубок защитников отечества по нардам для ветеранов, членов семей участников специальной военной операции. Пройдёт традиционный красочный парад семей национально-культурных объединений УР. Также откроется фотовыставка, отражающая профессии мигрантов: парикмахер, военный, домохозяйка и другие. Снимки созданы в рамках работы семейного центра социокультурной адаптации мигрантов при Доме Дружбы народов Удмуртии «Можем-поможем». В кадре — представители узбекского, азербайджанского, армянского, таджикского народов.

Семья Аляшевых, владельцы сети уличных кафе «Емелины перепечи», проведёт мастер-класс по лепке перепечей. Семья Бронниковых, авторы сообщества «Всей семьёй по Удмуртии», выступит с лекцией «Путь блогера». Художник Екатерина Мензарипова проведёт мастер-класс по акварели.

Будут организованы лекции:

- лекцию о путешествиях «Изучая родное, открывается мир» проведёт аттестованный гид по УР Мария Наговицына;

- интерактивное занятие «Первые шаги к родословной» будет вести Аксёнова Вероника Гербертовна, руководитель восточного Ресурсного центра Дома Дружбы народов;

- лекцию по мобильной фотографии проведет Светлана Тронина, блогер, фотограф, резидент продюсерского центра «Инсайт люди».

Пройдут творческие занятия:

- мастер-класс по акварели «Символ единства — гроздь рябины» проведёт педагог-художник Багдасар Ирина Индусовна;

- мастер-класс «Рейзеле» проведёт Костенкова Елена Борисовна, методист Дома Дружбы народов;

- мастер-класс по созданию этнического украшения проведут создатели этнического бренда «ЗЭМОС ЭТНО»;

- мастер-класс по русским хороводным играм и танцам «Семейная вечёрка» проведёт руководитель фольклорного ансамбля «Ленок» Айгуль Данилова.

Участников порадуют творческими выступлениями Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», который занимается возрождением старинных образцов песенно-танцевальной, инструментальной культуры, Образцовый детский ансамбль татарской музыки, песни и танца «Асылъяр», начавший свою деятельность при Доме Дружбы народов. Гости также могут посмотреть моноспектакль по сказкам С. Г. Писахова «Не любо — не слушай».

Начало мероприятия в 12:00.

Вход свободный. На мастер-классы и лекции необходима регистрация:

Подробная информация о семейном дне «Удмуртия – наш общий дом!» — в сообществе мероприятия в «ВКонтакте».