В парке Кирова в Ижевске будут включать аудиосказки народов России

12:30, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#сказки\n#Год единства народов России
Источник фото: ИА «Сусанин»
В апреле можно будет услышать татарские, марийские и чувашские истории.

Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова в Ижевске вновь запустили проект «Аудиосказки в парках» (0+). Об этом пишет сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

В год единства народов России было решено включать сказки народов России. Аудиоистории традиционно будут включать по воскресеньям с 11:00 до 15:00.

5 апреля посетители парка слушали удмуртские сказки, 12 апреля в парке Кирова включат истории из Татарстана, 19 апреля можно будет услышать марийские сказки, а 26 апреля — чувашские.

Напомним, что проект «Аудиосказки в парках» (0+) впервые запустили в 2023 году. 

