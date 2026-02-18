Ижевск. Удмуртия. Вице-премьера Удмуртии Наталью Тойкину избрали председателем Общества русской культуры Удмуртской Республики. Об этом сообщила в своём тг-канале председатель Общественной палаты республики, руководитель Дома Дружбы народов УР Юлия Шахтина.

Новый руководитель общественной организации определила основные задачи до 2028 года:

- сохранение и усиление роли Общества русской культуры как общественного партнёра государства в реализации обновлённой национальной политики;

- формирование молодёжных советов при отделениях ОРК УР, вовлечение школьников и студентов в проведение праздников, фестивалей, исследовательских и медиапроектов;

- развитие информационных ресурсов ОРК УР: создание онлайн-проектов о русских традициях и истории Удмуртии, цифровых экскурсий по Центрам русской культуры;

- формирование при ОРК УР методического центра: подготовка сборников сценариев, программ занятий, методических рекомендаций для школ, домов культуры и общественных объединений, основанных на опыте работы;

- активизация работы Центров русской культуры;

- расширение сотрудничества с Русской православной церковью.

Напомним, Наталья Тойкина стала заместителем председателя правительства Удмуртии осенью 2023 года.